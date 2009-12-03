На Львівщині виявили склади з фальсифікованим алкоголем

Поблизу прикордонної зони з Польщею, у кількох населених пунктах Старосамбірського району Львівщини, працівники податкової міліції під час проведення оперативних заходів виявили склади з фальсифікованими алкогольними напоями, які реалізувалися іноземним туристам.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області.

Як зазначають у повідомленні, встановлено, що у приватних помешканнях жителів Старосамбірського району та складських приміщеннях магазинів, розташованих на території цього ж району, групою приватних підприємців було організовано зберігання алкогольного сурогату, маркованого під відомі бренди. Правоохоронці встановили, що сурогатний алкоголь реалізовувався переважно іноземним туристам, які користуються розташованим поблизу прикордонним переходом.

Загалом у результаті проведених заходів виявили та вилучили понад 27 тисяч пляшок фальсифікату та 27,5 тисяч пачок сигарет на загальну суму 950 тис. грн.

Встановлюються особи, причетні до нелегального виготовлення алкоголю, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності, зазначають у повідомленні.