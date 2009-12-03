У Києві оприлюднили тарифи на комунальні послуги

Київська міська держадміністрація своїми розпорядженнями від 30 листопада 2009 року затвердила тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, які діятимуть з 1 січня наступного року.

Тексти розпоряджень оприлюднили на сайті муніципальної газети "Хрещатик".

Це розпорядження № 1332 “Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення”; № 1333 “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення”, а також розпорядження про тарифи на утримання будинків та при будинкових територій для ЖЕКів, ОСББ та ЖБК за № 1335 “Про подовження дії розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 № 978, № 979” та № 1334 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

Згідно з документами, тариф на опалення встановлено на рівні, що діє з 1 жовтня ц. р. і становить 1,6 грн. за 1 кв. м опалювальної площі приміщення на місяць.

На рівні жовтня також залишились тарифи на гарячу воду і водовідведення. Для приміщень, які обладнані лічильниками, тариф встановлено в розмірі 10,05 грн. за кубометр (8,80 грн. за постачання та 1,25 грн. за водовідведення), для приміщень без лічильників - 35,18 грн за 1 особу на місяць.

Тариф на холодну воду і водовідведення залишиться незмінним - 2,87 грн за 1 кубометр для приміщень з лічильниками та 15,78 грн. за 1 особу на місяць за відсутності лічильника.

Дію тарифів на обслуговування будинків і прибудинкових територій для кожного будинку (введені з серпня 2009 року) продовжено до березня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд домовився з мерією Києва про впровадження з 1 листопада старих тарифів на тепло і гарячу воду.

Того ж дня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що підписав розпорядження про зниження з 1 листопада тарифів на житлово-комунальні послуги практично до рівня тарифів, що діяли станом на 1 червня цього року.

Ще через кілька днів мер Києва заявив, що «згідно з угодою, яку я уклав з «Нафтогазом України» і «Київенерго», тарифи в Києві полегшені діятимуть до 10 травня”. “Цей документ має силу договору. І ніхто його в односторонньому порядку розірвати не може. Нові тарифи починають діяти в Києві з 1 листопада, і це чітко зазначено у всіх документах», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

29 жовтня на засіданні сесії Київської міської ради запрошений для доповіді по тарифному питанню перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що тарифи на оплату послуг з опалення та постачання гарячої води в Києві знижено з 1 жовтня, а не як повідомлялось раніше, з 1 листопада.