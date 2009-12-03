У Криму лісгоспи продаватимуть ялинки за ціною від 28 до 500 грн.
Плюс націнка від розповсюджувачів
15 тисяч сосен збираються заготовити до Нового року лісогосподарські підприємства Криму.
«Лісгоспи заготовлюють сосну кримську залежно від попиту. Буде попит, можлива і додаткова заготівка», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-секретаря Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Максима ГОЛОВАНЯ.
Гуртові відпускні ціни на сосну коливатимуться від 28 до 500 гривень. Так, вартість дерева заввишки до метра складе 28-40 гривень. Дерева від одного до двох метрів лісгоспи продаватимуть по 38-70 гривень, заввишки від двох до трьох метрів - по 60-150 гривень, від трьох до чотирьох метрів - по 100-500 гривень. Соснові гілкові комплекти обіцяють по 20 гривень.
«Зазначені суми - це відпускні ціни лісових господарств. Подальшим розповсюдженням новорічних ялинок займаються комерційні структури, які встановлюють свої ціни. Часто "накрутка" приватних підприємців складає 100%, так що люди зможуть придбати ялинки, заплативши, як мінімум, в два рази більше», - уточнив М.ГОЛОВАНЬ.
До Криму також завозять ялинки з Херсонської області і західних регіонів України.
Сосни будуть у продажу з середини грудня.