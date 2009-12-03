«Фокстрот» відкриє сьомий супермаркет у Харкові

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» 3 грудня цього року відкриє сьомий супермаркет побутової техніки і електроніки в Харкові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, магазин розташується в ТЦ «Клас» по проспекті Героїв Сталінграду. Торгова площа супермаркету складає 850 кв. м.

Асортимент магазину включає продукцію від виробників 25 країн світу, які представляють 852 торгові марки. Біля торгового центру передбачена безкоштовна стоянка на 200 місць.

Довідка УНІАН. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році, займається роздрібним продажем аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Станом на 16 листопада 2009 року компанія налічує 270 торгових точок, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» – 201 супермаркет, мережа «FoxMart» – 36 гіпермаркетів, стічні центри «Техношара» – 30, салони «Фокстрот. Цифрова техніка» – 3. Компанія представлена в 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більше 200 тис. кв. м.

У 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена в Молдові. Частка ринку кінцевого споживання побутової техніки і електроніки складає 20%.