«Луганськвода» планує підвищити вартість води для населення на 60%

ТОВ «Луганськвода» планує підвищити вартість води для населення до 9,8 грн. за 1 куб. м, тобто тарифи на водопостачання і водовідведення зростуть приблизно на 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу генеральний директор компанії Віктор МАСЛАК.

За його словами, за новим тарифом послуги централізованого водопостачання коштуватимуть 5,72 грн./куб.м, водовідведення (каналізації) – 4,08 грн./куб. м.

Необхідність підвищення тарифів в компанії пояснюють зростанням вартості послуг «Луганськводи»: тарифу на електроенергію і підвищення мінімальної заробітної плати.

В.МАСЛАК відзначив, що «Луганськвода» не має права самовільно підвищувати тарифи. «Ми подали на розгляд Луганської облради проект про підвищення тарифів на наші послуги і чекаємо його підтвердження», – сказав він.

Довідка УНІАН. У серпні 2008 року в концесію підприємству ТОВ «Луганськвода» було передано водопровідно-каналізаційне господарство Луганської області, за винятком міськводоканалів Алчевська, Сєверодонецька, Лисичанська, Краснодону, Петровського.