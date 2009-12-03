Проїзд у метро подорожчає до 2,5 грн.

У Київській міській державній адміністрації не виключають підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці з наступного року.

Про це заявив начальник Головного управління цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ, повідомляє газета «Сегодня» (№ 267 від 2 грудня).

Як повідомляє видання, до Комісії з питань бюджету Київської міської ради передано підготовлену КМДА концепцію приведення тарифів до економічно обґрунтованих.

Згідно з документом, з наступного року проїзд в наземному транспорті має становити 1,9 грн., замість нинішніх 1,5 грн., а у метро – 2,5 грн. (зараз 1,7 грн.). У концепції також сказано, що підвищення можна уникнути, якщо до бюджету буде закладено кошти на компенсацію різниці у тарифах.

«Але я не виключаю підвищення. Ситуація з наповненням казни не з кращих, транспортні підприємства практично банкрути. Якщо грошей в бюджеті не знайдуть, доведеться підвищувати», - відзначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.