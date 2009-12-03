В Україні виробництво м'яса птиці збільшиться на 13%

В Україні виробництво м`яса птиці за підсумками 2009 року збільшиться на 12-13% – до 1 млн. тонн.

Про це під час розмови з кореспондентом УНІАН повідомив голова ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександр БАКУМЕНКО.

«Я думаю, виробництво всіх видів м`яса в поточному році буде на рівні минулого року – близько 2 млн. тонн м`яса. Птахівництво додасть десь 12-13% і буде виготовлено близько 1 млн. тонн м`яса», – сказав він.

При цьому А.БАКУМЕНКО відзначив, що близько 450 тис. тонн м`яса буде імпортовано до України. Крім того, на сьогоднішній день українські підприємства експортують м`ясо до Казахстану, Грузії та Туреччини. «Це відносно невеликою об`єми – в межах 3-4 тисяч тонн в місяць», – додав він.

Щодо цін на м`ясо в передноворічний період А.БАКУМЕНКО сказав, що традиційно в цей час спостерігається істотне зростання цін, проте цього року вони можуть змінитися на 5-7%. «Я думаю, особливого цінового сплеску щодо м`яса не буде. До кінця року ціна може змінитися максимум в межах 5-7%, це стосується всіх видів м`яса», – відзначив він.