«Український рітейл» відкриє більше 25 магазинів «Брусниця»

Компанія «Український рітейл» в I кварталі 2010 року має намір відкрити більше 25 магазинів «Брусниця».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Генеральний директор компанії «Український рітейл» Олексій ГЕССЕН відзначив, що в 2010 році компанія продовжить відкривати магазини на орендованих площах з мінімальними витратами на запуск. Розвиток мережі компанія планує в містах на сході України.

«У планах компанії в першому кварталі 2010 року відкрити більше 25 магазинів під брендом «Брусниця» і запустити другу чергу розподільного центру», - сказав він.

Гендиректор компанії уточнив, що площа другої черги розподільного центру складе 8 тис. кв.м.

Як повідомляв УНІАН, в травні компанія запустила першу чергу розподільного центру площею 3 тис. кв. м в Макіївці (Донецька обл.).

У 2009 році компанія відкрила 30 магазинів, в 2008 році - 25 магазинів, в 2007 році – 15 магазинів.

Довідка УНІАН. ТОВ «Український рітейл» (Донецьк) з 2006 року здійснює розвиток роздрібного бізнесу групи СКМ під торговою маркою «Брусниця» на території України.

Станом на 1 грудня 2009 року компанія управляє мережею з 63 «магазинів біля дому» «Брусниця» в Донецьку і Донецькій області, Харкові і Харківській області, Дніпропетровську, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Перший магазин відкрили в 2007 році у Донецьку.