В Одеській області майже на 20% подорожчав цукор

В Одеській області з початку цього кварталу на 19,7% зросли ціни на цукор. Про це повідомила під час зустрічі з журналістами начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Одеській області Лілія КРУКОВСЬКА. За її словами, подорожчання цукру пов`язане з підвищенням відпускних гуртових цін виробників.

«Варто також відзначити, що в Одеській області цукор не виробляється.У торгові мережі цей продукт поступає з інших областей України, зокрема, з Вінницької, Тернопільської і Дніпропетровської», - повідомила Л.КРУКОВСЬКА.

Крім того, вона підкреслила, що на подорожчання цукру вплинуло підвищення рівня торгових надбавок, розміри яких з 1 листопада цього року не підлягають державному регулюванню.

«У зв`язку з цим інспекція з контролю за цінами внесла пропозиції до Одеської облдержадміністрації про відновлення регулювання цін на цукор шляхом встановлення граничного розміру торгової надбавки, зокрема на гурт», - відзначила вона.

Начальник інспекції також додала, що в Україні зменшилися посівні площі під цукровий буряк, і зросла закупівельна вартість буряка (цього року вона склала 280-370 грн за тонну).

ЭХО