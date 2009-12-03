Пакунки від 10 кг можна відправляти тільки багажними вагонами

З 1 грудня 2009 року на залізницях України змінюється порядок оформлення послуги «експрес-передача»: оформити експрес-передачу вагою від 10 кг і більше тепер можна тільки через багажні відділення залізничних вокзалів (як багаж або вантажобагаж за встановленими тарифами) і відправити графіковими багажними вагонами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Пакунки вагою до 10 кг включно громадяни можуть передавати за власним бажанням як через багажні відділення, так і через працівників вокзалів і начальників поїздів. Оформити експрес-передачу, як і раніше, можна лише на поїзди, які курсують територією України.

Нові правила щодо послуги «експрес-передача» введені з метою підвищення якості обслуговування пасажирів, а також для забезпечення належних умов праці бригад поїздів.