На Львівщині 2010 рік оголосили роком Юрія Кульчицького

Депутати Львівської обласної ради оголосили 2010 рік на Львівщині роком Юрія Кульчицького, який навчив європейців пити каву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облради, таке рішення депутати ухвалили учора на сесії.

Наступного року виповнюється 370 років від дня народження уродженця с. Кульчиці Самбірського району Ю.Кульчицького.

Довідка УНІАН. Юрій-Франц Кульчицький (1640-1694) народився у селі Кульчиці на Львівщині, купець, перекладач, засновник першої у Європі мережі кав’ярень. Похований на центральному цвинтарі Відня біля собору Св. Стефана. Згідно з легендою, засновником першої віденської кав`ярні був саме українець Ю.-Ф.Кульчицький.

У 1862 році іменем Ю.-Ф.Кульчицького була названа вулиця у Відні, а у 1865 р. на ній йому встановлено пам’ятник. Наказом імператора Ю.-Ф.Кульчицький на все життя був звільнений від сплати податків.

У центрі Львова є кав‘ярня «У Юрія Кульчицького».