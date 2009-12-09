На Львівщині 2010 рік оголосили роком Юрія Кульчицького
Який навчив європейців пити каву
Депутати Львівської обласної ради оголосили 2010 рік на Львівщині роком Юрія Кульчицького, який навчив європейців пити каву.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облради, таке рішення депутати ухвалили учора на сесії.
Наступного року виповнюється 370 років від дня народження уродженця с. Кульчиці Самбірського району Ю.Кульчицького.
Довідка УНІАН. Юрій-Франц Кульчицький (1640-1694) народився у селі Кульчиці на Львівщині, купець, перекладач, засновник першої у Європі мережі кав’ярень. Похований на центральному цвинтарі Відня біля собору Св. Стефана. Згідно з легендою, засновником першої віденської кав`ярні був саме українець Ю.-Ф.Кульчицький.
У 1862 році іменем Ю.-Ф.Кульчицького була названа вулиця у Відні, а у 1865 р. на ній йому встановлено пам’ятник. Наказом імператора Ю.-Ф.Кульчицький на все життя був звільнений від сплати податків.
У центрі Львова є кав‘ярня «У Юрія Кульчицького».