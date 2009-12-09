ООН закликала людство не пропонувати і не брати хабарів

Сьогодні, в Міжнародний день боротьби з корупцією, Організація Об`єднаних Націй закликала людство взяти на себе урочисте зобов`язання не пропонувати і не брати хабарів.

Про це йдеться в посланні, присвяченому цьому міжнародному дню, Генерального секретаря ООН Пан Гі МУНА, повідомляє Центр новин ООН.

«Ми всі маємо зіграти свою роль. У Міжнародний день боротьби з корупцією 2009 року я настійно закликаю всіх людей приєднатися до кампанії ООН з боротьби з корупцією. Я закликаю всіх узяти на себе урочисте зобов`язання – ніколи не пропонувати і не брати хабарів», - закликав Пан Гі МУН.

У посланні також зазначається, що тільки такий підхід підвищить шанси людства на досягнення цілей в галузі розвитку, сформульованих у Декларації тисячоліття.

«Розкрадання суспільних коштів приватними особами спричиняє зменшення обсягу ресурсів для будівництва шкіл, лікарень, доріг і водоочисних споруд. Коли кошти, що виділяються у вигляді зовнішньої допомоги, опиняються на приватних банківських рахунках, зупиняються великі інфраструктурні проекти», - зазначив Генсек ООН. Він додав, що корупція сприяє проникненню на ринки підроблених або низькоякісних медичних препаратів, а також дозволяє вивозити небезпечні відходи на звалища або ж скидати їх в океани.

Генеральний секретар зазначив, що від корупції страждає не тільки розвиток. Вона веде до фальсифікації виборів, підриває законність і може створювати загрозу для безпеки. «Минулого року ми всі переконалися в тому, що вона може мати серйозні наслідки для міжнародної фінансової системи», - наголосив Пан Гі МУН.

Як повідомляв УНІАН, в аналітичній доповіді Українського центру економічних і політичних досліджень ним. О.Разумкова «Політична корупція в Україні: суб`єкти, прояви, проблеми протидії», яку було обнародувано 27 листопада, зробили висновок, що «Україні потрібно демократично замінити головних носіїв державної влади, які не хочуть і не можуть боротися з корупцією».

Згідно з висновком авторів дослідження, політична корупція в Україні набула всеосяжного, «тотального» характеру. «Вона існує на всіх рівнях державного управління, у всіх без винятку органах державної влади, місцевого самоврядування, в судах і правоохоронних органах», - зазначають експерти.

За висновком авторів доповіді, подальше розповсюдження політичної корупції в Україні, за умови відсутності результативних кроків щодо її обмеження, може мати руйнівні наслідки не тільки для суспільно-політичної стабільності в державі та її соціально-економічного розвитку, але й для демократичних фундаментів функціонування її політичної системи.