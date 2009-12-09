Київське метро сьогодні працюватиме на півгодини довше

У ніч з 9 на 10 грудня роботу київського метро буде продовжено на 30 хвилин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комунального підприємства «Київський метрополітен”, зміни в режимі роботи підземки пов`язані з проведенням 9 грудня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) – «Барселона» (Іспанія).

Як повідомляв УНІАН, матч розпочнеться о 21.45.