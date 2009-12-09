У Тернополі водоканал не може відключати боржникам воду

Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ заборонив одноосібно відключати боржників від централізованого водопостачання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне доручення із забороною він дав начальнику КП «Тернопільводоканал» Володимиру КУЗЬМІ.

«Відключення можна здійснювати лише за наявності висновків соціальної служби і розгляді питання на засіданні виконавчого комітету», - підкреслюється у документі. Також у ньому вказано, що в період складної економічної ситуації потрібно застосовувати індивідуальний підхід при застосуванні крайніх заходів роботи з боржниками.

Приводом для заборони мером відключення боржників від водопостачання стало застосування працівниками КП «Тернопільводоканал» дистанційно приладу «Спрут», яким наприкінці листопада - початку грудня за тиждень було відключено від водопостачання 50 найбільших боржників. Загалом КП «Тернопільводоканал» планував до Нового року заблокувати водопостачання для 850 абонентів.

Довідка УНІАН. КП “Тернопільводоканал” обслуговує 75,192 тис абонентів Тернополя і навколишніх сіл та близько 2,5 тис. підприємств. З числа абонентів борг 8-ми сягає 3 тис. грн., 79-ти – від 2 до 2,9 тис. грн., 220-х – від 1 до 2 тис. грн., ще понад 2 тис. абонентів заборгували менше 1 тис. грн.