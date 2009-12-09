“Фокстрот” 10 грудня відкриє два супермаркети

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» 10 грудня відкриє два супермаркети побутової техніки і електроніки в Кіровограді та Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, урочисті відкриття магазинів пройдуть з 10 по 13 грудня.

Новий супермаркет в Кіровограді буде другим в місті і відкриється на вул. Жовтневої революції, 24. Торгова площа об`єкта складає 700 кв. м.

Магазин в Дніпропетровську розташований на вул. Комунарівській, 8. Торгова площа п`ятого магазину «Фокстрот» в місті складає 800 кв. м. Перед будівлею розташована безкоштовна автостоянка на 30 машиномісць.

У нових магазинах представлений асортиментний ряд з 25 країн світу. Кількість постачальників побутової техніки налічує більше 160 партнерів, які представляють 852 торгові марки.

Довідка УНІАН. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році, займається роздрібним продажем аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Станом на 16 листопада 2009 року компанія налічує 270 торгових точок, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» – 201 супермаркет, мережа «FoxMart» – 36 гіпермаркетів, стічні центри «Техношара» – 30, салони «Фокстрот. Цифрова техніка» – 3. Компанія представлена в 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більше 200 тис. кв. м.

У 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена в Молдові. Частка ринку кінцевого споживання побутової техніки і електроніки складає 20%.