Українцям дозволять варити самогон для себе

До Верховної Ради внесено законопроект про значне збільшення штрафів (від 170-850 грн до 850-1700) за самогоноваріння і виготовлення фальшивих сигарет і цигарок.

Як роз`яснив один з авторів документа депутат Юрій ПРОКОПЧУК (БЮТ), якщо такий закон буде прийнятий, він торкнеться тільки тих, хто жене самогон або робить "ліву" горілку зі спирту не для себе, а на продаж, а також тих, хто промишляє підробкою під фірмові тютюнові вироби.

За словами депутата, після подорожчання горілки знову пожвавився підпільний ринок "палива" низької якості, в яке, щоб краще "вставляло", додають карбід, пластик і т.д., через що люди масово труяться. Причому таке "виробництво" процвітає не в селах, а в невеликих промислових містах, де важко з роботою.

А от гнати первак для себе, в тому числі і на весілля або іменини, як і раніше можна буде безкарно. "На святе ми не замахується, це народні традиції, яке ж весілля без перваку, - уточнив Ю.ПРОКОПЧУК. - Але "гуральням" хочемо дати бій, адже один навіть не дуже великий самогонники переробляє на рік до 3,5 т цукру (вистачить приблизно на 7000 півлітрівок, кожна приносить 5-6 грн) Який і так в дефіциті . А таких діячів десятки тисяч".

Правоохоронці, на плечах яких лежить основний тягар боротьби з самогонниками, вважають, що закон мало допоможе. "Це зло невикорінне, адже воно приносить гарний прибуток, тому кожен раз замість відрубаної "голови гідри" виростає нова", - говорить співробітник прес-служби УМВС у Вінницькій області Олександр Миронов.

Як зазначено в пояснювальній записці, за даними офіційної статистики, в даний час на обліку в медичних установах країни знаходяться 900 тисяч хворих на алкоголізм. Разом з тим, зазначають депутати БЮТ, безсумнівно, що "реальна цифра в три, а то в п`ять разів вища".

Щорічно кількість хворих на алкоголізм зростає на 50 тисяч осіб, а помирає від алкогольного отруєння більше 10 тисяч осіб.

ТСН