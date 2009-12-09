У Криму цукор подорожчав на 18%

На споживчому ринку Автономної Республіки Крим в листопаді цього року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої збільшилися на 1,8%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, найбільше за вказаний період подорожчали цукор – на 17,8%, цитрусові (11,3%), сіль (9,5%), огірки, помідори, гарбуз, перець (9%). На 7,9-1,1% підвищилися ціни на молоко, яйця, шоколад, картоплю, консервоване молоко, сало, тваринні жири, какао і порошковий шоколад, сир, капусту, торти, вершкове масло, шоколадні цукерки, карамель, мармелад, зефір, халву, жувальну гумку, каву, сметану, сливки, молочні суміші для дитячого харчування, маргарин і інші рослинні жири, кефір, ряжанку, масло, кальмари і креветки.

Водночас, подешевшали банани (на 5%), м`ясо птиці (3,6%), свинина (3,3%), свіжа, охолоджена і заморожена риба (1,9%), рис (1,7%), яловичина (1,4%).

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли на 0,6%, зокрема, алкогольні напої подорожчали на 1,1%, тютюнові вироби - 0,1%.

Як повідомляв УНІАН, на споживчому ринку Автономної Республіки Крим в жовтні 2009 р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої збільшилися на 0,1%.