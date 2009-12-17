Ціни на ринках Закарпаття зросли на 18,6%
10:06, 17 грудня 2009Права споживачів
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Подорожчали: м’ясо, молоко, яйця
Об`єми продажів сільськогосподарських продуктів на ринках Закарпаття за 11 місяців зменшилися на 7,9%, тоді як ціни зросли на 18,6%.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Закарпатській області.
Згідно з повідомленням, зростання цін спостерігається на продукцію тваринництва - м`ясо, молоко, яйця.
Зокрема, за інформацією облстату, продукти тваринництва подорожчали на 25,6%. Водночас, продаж цих продуктів зменшився на 13,8%.
Також повідомляють, що за підсумками 11 місяців продаж продуктів рослинництва зменшився в Закарпатті на 1,2% при зростанні цін на 9,4%.
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