Ціни на ринках Закарпаття зросли на 18,6%

Об`єми продажів сільськогосподарських продуктів на ринках Закарпаття за 11 місяців зменшилися на 7,9%, тоді як ціни зросли на 18,6%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Закарпатській області.

Згідно з повідомленням, зростання цін спостерігається на продукцію тваринництва - м`ясо, молоко, яйця.

Зокрема, за інформацією облстату, продукти тваринництва подорожчали на 25,6%. Водночас, продаж цих продуктів зменшився на 13,8%.

Також повідомляють, що за підсумками 11 місяців продаж продуктів рослинництва зменшився в Закарпатті на 1,2% при зростанні цін на 9,4%.