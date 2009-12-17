У Черкаській області заборонили продавати 91% перевіреної риби

На 12-ти підприємствах Черкаської області, які спеціалізуються на виробництві та реалізації рибної продукції, встановили порушення стандартів, норм і правил в процесі виробництва, зберігання та реалізації продукції з риби. Із загальної кількості перевіреної рибної продукції, вартістю 65,6 тис. грн., не допустили до реалізації продукції на суму 59,7 тис. грн. (91,1%).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДП „Черкасистандартметрологія”, протягом 11 місяців 2009 року держінспектори перевірили 13 підприємств Черкаської області, які спеціалізуються на виробництві та реалізації рибної продукції.

За результатами державного нагляду суб’єктам господарської діяльності видано 12 приписів про усунення порушень вимог стандартів, норм і правил, 9 приписів про заборону реалізації партії продукції, 12 приписів про заборону реалізації всієї продукції перевіреного найменування.