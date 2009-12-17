У випускників шкіл не буде державної підсумкової атестації
Замість неї внутрішня шкільна атестація
Цього року державну підсумкову атестацію для випускників середніх шкіл проводити не будуть, замість неї проведуть внутрішню шкільну атестацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра освіти і науки України Павло ПОЛЯНСЬКИЙ.
Випускники шкіл повинні написати контрольні роботи з трьох предметів - переказ з української мови (обов`язково), з математики або історії України (за вибором) залежно від профілю класу - природно-математичного або гуманітарного - і одного навчального предмету на вибір.
У випускних класах основної школи (9 класи) атестація відбуватиметься з 2 по 18 червня.
У випускних класах старшої школи (одинадцятих класах) державна підсумкова атестація, за словами П.ПОЛЯНСЬКОГО, відбуватиметься з 10 по 17 травня.
Завершення навчання в 1-11 класах відбудеться в один день - 27 травня. Вручення атестатів про середню освіту відбуватиметься з 29 по 31 травня - за рішенням адміністрації школи і батьківських комітетів.