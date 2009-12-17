Сумські депутати зробили Суми містом, вільним від куріння

Сумчани готуються платити за дим. Після новорічних свят у місті розпочнуть штрафувати за куріння у громадських місцях та приміщеннях.

Сумські активісти понад два роки боролися за свободу від тютюнового диму і зрештою перемогли. Депутати зробили Суми містом, вільним від паління. Майже вільним. Курити заборонили у громадських будівлях і поблизу них, а також у парках, скверах, поблизу дитячих та спортивних закладів.

Курити безкоштовно в Сумах можна до кінця року. Штрафи стягуватимуть тільки від першого січня. Проте, активісти, з подання яких сумська рада й ухвалила антитютюнову постанову, вирішили не чекати. Вони вже влаштовують просвітницькі рейди.

За підрахунками пропагандистів, дим щороку приноситиме місту щонайменше сто тисяч гривень. Однак, це тільки плани. Курці готові боротися за кожну свою гривню.

СТБ