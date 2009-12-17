Середня зарплата у Польщі в листопаді зросла на 2,3%

Середня заробітна плата у Польщі в листопаді цього року становила 3,4 тис. злотих (до оподаткування), або близько 1,2 тис. дол. за поточним курсом 2,8.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Державного комітету статистики, зарплата в листопаді ц.р. порівняно з листопадом 2008 року збільшилася на 2,3%, а з жовтнем ц.р. - на 2,8%.

При цьому експерти прогнозували зростання зарплат на 2,4% у річному і 3% у місячному обчисленні.

Як повідомляв УНІАН, зарплати в Польщі в третьому кварталі збільшилися на 1,3% після падіння на 3% у другому кварталі.

Довідка УНІАН. Польський уряд має намір підвищити з 2010 року мінімальну заробітну плату до 1,32 тис. злотих з нинішніх 1,28 тис. злотих.

З 2009 року в Польщі року діють дві нові ставки прибуткового податку: 18% для тих, хто заробляє до 7,13 тис. злотих на місяць, і 32% - для тих, хто заробляє більше цієї суми.