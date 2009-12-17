На Житомирщині відкрили три нових дитсадки

До Дня Святого Миколая на Житомирщині, у чорнобильській зоні, відкрили три нових дитячих садочки, до кінця року планують відкрити ще близько 20.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА, відкриваючи 16 грудня один із дитсадків.

За його словами, в чорнобильській зоні відкрито дитсадок в місті Олевськ, а також селах Кам’янка та Лопатичі Олевського району.

"Через значне збільшення в чорнобильській зоні народжуваності дітей у 2007-2009 роках створено Олевський навчально-виховний комплекс. На проведення капремонту приміщення та благоустрій території використали 556 тис. грн. з райбюджету. Тут діятимуть дошкільне та шкільне відділення на 60 та 120 місць. Нові дитсадки загалом на 100 місць відкрито і у двох селах району - Кам’янка та Лопатичі", - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

Губернатор відзначив, що в останні роки область знаходиться серед лідерів в Україні з відновлення роботи дитсадків. Тільки торік в області заново відкрили 48 дитсадків, а за останні 4 роки - 178. Також додатково відкрили 69 дошкільних груп при діючих дитсадках.

Голова Житомирської ОДА зазначив, що до Нового року на Житомирщині відновлять роботу ще близько 20 дитсадків. Влада області обіцяє продовжити цю роботу й надалі.

«Відповідно до прогнозних показників розвитку мережі дошкільних навчальних закладів області, до 2011 року заплановано відновити роботу ще 86 дитсадків», - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

Він додав, що наразі їх в регіоні діє близько шестисот.

Губернатор передав усім нововідкритим закладам побутову та оргтехніку від влади та спонсорів та вручив солодкі подарунки дітям.