Ціни на цукор у світі підвищуються

Вартість білого цукру на торгах у Лондоні в четвер досягала максимальної позначки, принаймні, з 1989 року на спекуляціях, що постачання відставатимуть від попиту другий рік підряд, повідомив портал ”Діло”.

Вартість березневих контрактів на постачання білого цукру на Liffe о 12:27 МСК складала $676,9 за тонну, що на $10,2 (1,5%) вище показника на закриття ринку напередодні. Раніше під час торгів ціна піднімалася до $680,7 за тонну - максимальний рівень не менш ніж з січня 1989 року.

"Подальший потенціал зростання - $684,69 і $693,85 за тонну", - вважає аналітик Sucden Financial Research Бренда Салліван.

Випуск цукру у Бразилії, найбільшому його світовому виробнику, цього року збільшиться менш значно, ніж прогнозувалося у вересні. За даними міністерства сільського господарства країни, буде випущено 34,6 млн. тонн проти очікуванихо 36,7 млн. тонн. У Індії, другому за величиною виробнику цукру в світі, за перші два місяці нового сільськогосподарського сезону (жовтень-листопад) випуск скоротився на 9,6%. Хоча раніше повідомлялося, що в Індії може вирости виробництво цукру цього року на 20%.

Споживання цукру у світі в 2009-2010 сільгоспроці може перевищити виробництво на 13,5 млн. тонн, прогнозують аналітики брокерської компанії Czarnikow Ltd.

Нагадаємо, наприкінці серпня ціна жовтневого ф`ючерсу на цукор за підсумками сесії підскочила на 0,87 цента (3,7%) - 24,39 цента за фунт ($539 за тонну). У ході торгів вартість цукру піднімалася до 24,48 цента - максимального рівня з лютого 1981 року. Недавній рекорд складав 20,71 цента за фунт на Нью-йоркській товарній біржі.

Ціна какао на Liffe у четвер піднімалася до найвищої позначки з 1989 року, досягнувши під час торгів 2324 фунта стерлінгів ($3756) за тонну, що на 0,5% перевищує рівень попереднього дня.