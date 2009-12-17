У Херсоні зафіксували перебої з постачаннями хліба в магазини

У Херсоні через складну ситуацію на дорогах зафіксовані перебої з постачаннями хліба в магазини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

«Такі проблеми є (з постачанням хліба - УНІАН), є домовленість з керівництвом Херсонського комбінату хлібопродуктів та іншими підприємствами про значне збільшення виробництва хліба», - повідомив Б.СІЛЕНКОВ.

У той же час, за словами губернатора, збільшення обсягів виробництва хліба може не вирішити проблему, оскільки транспорт хлібовиробників через бездіяльність міської влади не може під`їхати до торгових точок.

«Ви самі бачите - проїхати Херсоном практично неможливо. Як розвиватиметься ситуація з хлібом у Херсоні залежить від мерії», - сказав Б.СІЛЕНКОВ, звертаючись до журналістів.

*** За оцінками фахівців, за останні кілька років більше половини хлібного ринку Херсона наповнено продукцією миколаївських та одеських (меншою мірою) виробників хлібобулочної продукції. Це пов`язано з тим, що якість хліба, що завозиться, вища, а рівень собівартості миколаївської та одеської продукції нижчий, ніж у великих херсонських виробників.