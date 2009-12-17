У Донецьку через снігопад пропонують скоротити робочий день

У Донецьку через снігопад керівникам підприємств рекомендується скоротити тривалість робочого дня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, таке звернення до керівників підприємств було прийняте сьогодні на засідання міського штабу по боротьбі з ожеледдю і сніжними заносами. На цьому засіданні підприємствам і організаціям рекомендовано залучити своїх працівників до очищення прилеглих і закріплених територій, виключивши скидання снігу на проїжджу частину і скоротити тривалість робочого дня.

На засіданні було зазначено, що на сьогодні в Донецьку склалися складні погодні умови: заноси, сніжні накати, значне зниження температури повітря (вночі очікується до 17 градусів морозу, завтра вдень - до 10 градусів нижче нуля).

На даний момент на дорогах міста працює спецтехніка комунального підприємства «Дорожнє ремонтно-будівельне управління», задіяна вся снігоочищувальна техніка – 119 одиниць, яка вночі також не припинятиме роботу.

У міськраді запевнили, що, незважаючи на негоду, на дороги міста вийшли 446 одиниць міського комунального пасажирського транспорту: тролейбуси і трамваї вийшли в повному обсязі (197 тролейбусів і 154 трамваї), із 105 автобусів на маршрути вийшли 95 одиниць. Крім того, на автодорогах продовжують працювати для перевезення пасажирів 623 приватні мікроавтобуси. Скорочення маршрутів містом не планується, підкреслили в міськраді.