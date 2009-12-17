Завтра в Києві відкриється резиденція Святого Миколая.

Як повідомив УНІАН голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, «Святий Миколай довго чекав запрошення від офіційної київської влади, але так і не дочекався. Зате з радістю відгукнувся на запрошення унікального приватного етнографічного заповідника практично в центрі Києва – Мамаєвої Слободи».

За словами О.БРИГИНЦЯ, завтра, 18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая «відбудеться офіційне підписання договору між козаками і Святим Миколаєм. На церемонії буде багато дітей, а також очікується головний Миколай країни – віце-спікер українського парламенту, історик Микола ТОМЕНКО».

Офіційне підписання договору відбудеться о 13.00. До і після – випікання «Миколайчиків», гуляння, концерти.

Як зазначив О.БРИГИНЕЦЬ, якщо ви не зазирнете до хатини-резиденції Святого Миколая завтра – не засмучуйтесь, резиденція буде відкрита цілий рік.