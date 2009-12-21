На Донецькій залізниці відновили рух поїздів

На Донецькій залізниці відновлено рух приміських і пасажирських поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці, відзначивши, що поїзди курсують згідно з графіком.

Також відновлено роботу головних сортувальних станцій – «Ясиновата» і «Іловайськ», до вечора буде відновлено роботу в «Дебальцеве».

За інформацією прес-служби, в ніч на 20 грудня в ліквідації снігових заторів брали участь 1,5 тис. осіб, задіяли 23 одиниці снігоприбиральної техніки. В результаті вивезли 23,6 тис. кубометрів снігу.

Нині котельне господарство залізниці працює в нормі, поривів мереж електропостачання немає.

Заходи з ліквідації снігу тривають. Оперативно працює цілодобовий штаб.