У Кременчуку маршрутники підвищили тарифи

У Кременчуку Полтавської області через сильний снігопад маршрутники підвищили тариф з 1,75 грн. до 2 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке неузгоджене з міською владою підвищення тарифів вони обґрунтовують збільшенням витрат палива при здійсненні перевезень засніженими дорогами.

"Ви ж самі бачите, що дороги погано розчищено. Ми буксуємо, ледь їздимо, однак виконуємо взяті на себе зобов`язання і перевозимо пасажирів. Щоб не працювати собі на збиток, тариф підняли до 2 грн.", - сказав водій маршрутки.

Водночас, за словами перевізників, мікроавтобуси, які здійснюють перевезення у звичному режимі, перевозять пасажирів за ціною 1 грн.

Нагадаємо, вчора в Кременчуку йшов сніг, що ускладнило рух на автодорогах.