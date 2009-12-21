У Луганську виник ажіотажний попит на хліб

У Луганську через обмежений під`їзд до підприємств торгівлі й основних виробників продуктів харчування порушено графіки доставки товарів першої необхідності, зокрема , хліба і хлібобулочних виробів і, як наслідок, виник ажіотажний попит серед населення. Про це повідомили УНІАН в управлінні розвитку споживчого ринку і сфери послуг Луганської міської ради.

На сьогодні основні підприємства виробники хліба і хлібобулочних виробів ВАТ "Коровай" (хлібокомбінати №1, №2, №3, №4) фірма "Агротон", підприємства ЗАТ "Луганськмлин", пекарні фірми "ЛІА" (супермаркети "Абсолют" ), пекарні супермаркетів "Лелека" працюють у посиленому режимі. Зокрема підприємство "Коровай" на сьогоднішній день збільшило випічку хліба на добу на 5 тонн більше, ніж зазвичай.

З керівництвом цих підприємств міською владою проведена робота про необхідність збільшення обсягів виробництва хліба в період надзвичайної ситуації, організації своєчасної доставки продукції на підприємства торгівлі, мобілізації усіх наявних засобів і ресурсів.

З огляду на теперішню ситуацію, керівництво міста звернулося до підприємств торгівлі, супермаркетів, торгових центрів, ринків про необхідність очищення від снігу під`їзних колій, що прилягають до території своїх підприємств, для забезпечення завезення товарів першої необхідності і безперешкодного підходу жителів міста до підприємств торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, 17-18 грудня у луганських магазинах хліба майже не було. Сьогодні при завезенні хліба в звичайних обсягах, за рахунок ажіотажного попиту населення, хліб розкуповується дуже швидко, прилавки магазинів залишаються порожні. Ситуація загострюється ще і тим, що у віддалені райони міста, особливо це стосується приватного сектора Кам’янобрідського району, ускладнено проїзд снігоприбиральної техніки.

Для стабілізації ситуації на споживчому ринку Луганська міська влада звернулася до жителів міста з проханням купувати ту кількість хліба, яка необхідно їхнім родинам для добового споживання.