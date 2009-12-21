Понад 3 тис. пачок цигарок вилучила податкова міліція в підприємця в місті Золотоноша Черкаській області під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, співробітники податкової міліції викрили місцевого бізнесмена, який у власному магазині торгував тютюновими виробами невідомого походження. Під час перевірки у підприємця були відсутні документи щодо походження товару - накладні, сертифікати та посвідчення якості.

За результатами перевірки податківці вилучили у нього 3 574 пачки тютюнових виробів вартістю 25 тис. грн. Наразі вирішують питання про притягнення підприємця до відповідальності.