У Чернігові відбудеться Віденський бал

25 грудня у Чернігові відбудеться перший Віденський бал.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів, бал відбудеться у приміщенні обласного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка і стане заключною частиною благодійної акції "Подаруй дитині казку", що спрямована на оснащення хореографічної зали для танцювального колективу "Мрія" при школі-інтернаті ім. М.Коцюбинського.

Організатори заходу – Чернігівський обласний осередок ВМГО "Студентська республіка" і клуб спортивного, бального та східного танцю "Вікторія", пропонують учасникам балу уявити себе в атмосфері старої доброї Європи епохи балів та аристократів.

Складовою балу стане танець дебютантів. Крім того, організатори обіцяють учасникам балу сюрпризи, серед яких – майстер-клас від зірок проекту "Танцюю для тебе" Євгенії КОЛЕСНИЧЕНКО та Олександра ОХРІМЕНКА.

Класичні музичні твори виконуватиме духовий оркестр військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також у рамках балу відбудеться благодійний аукціон, на якому будуть представлені картини та фотороботи українських авторів.