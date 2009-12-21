У Кіровоградській області скоротили виробництво молочних продуктів

У Кіровоградській області в січні-листопаді 2009 року виробництво молочних продуктів і морозива скоротилося на 43,5%, м`яса і м`ясопродуктів – на 22,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Кіровоградській області.

За даними облстату, загалом виробництво продуктів харчування в області за 11 місяців поточного року зросло на 1,3% в порівнянні з січнем-листопадом 2008 року.

З початку року найбільше наростили об`єми виробництва підприємства з виготовлення соняшникової нерафінованої олії – на 42,6%, горілки і інших спиртних напоїв – на 36,1%, круп – на 26,5%, кондитерських виробів, включаючи білий шоколад без змісту какао – на 17,8%, пряників, солодкого печива і вафель – на 11,6%.

Водночас, скоротився випуск хлібобулочних виробів на 8,5%, ковбасних виробів – на 15,9%, здобних виробів – на 20,9%, борошна – на 35,5%, жирних сирів – на 54,5%.

За 11 місяців 2009 року падіння виробництва зафіксоване в машинобудуванні – на 57,5%, найбільше – на підприємствах з виготовлення машин і устаткування для сільського і лісового господарства – на 77,8%, машин і устаткування загального призначення – на 72,4%, електророзподільної і контрольної апаратури – на 69%.