В Україні через складні погодні умови затримується рух 28 потягів

В Україні у зв`язку зі складними погодними умовами затримується рух 28 потягів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспрорту і зв’язку.

Зокрема, на Донецькій залізниці затримано 3 потяги (1 пасажирський та 2 приміські), на Південно-Західній - 6 пасажирських потягів, на Одеській залізниці затримано 17 потягів (6 вантажних, 10 пасажирських, 1 приміський), на Львівській залізниці - затримано 2 пасажирських потяги.

Також через негоду не працюють аеропорти в містах Сєвєродонецьк та Миколаїв.

Не працює і порт Білгород-Дністровський. З обмеженням працюють порти Іллічівськ, Одеса, Скадовськ, «Южний», інформує Мінтранс.

До усунення наслідків стихії та забезпечення безпечного проїзду Міністерством транспорту та його структурними підрозділами залучено 2 тис. 034 одиниць техніки та 3 тис. 230 робітників.