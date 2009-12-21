Водіям радять звертатися до суду, якщо “Київавтодор” не виконує своїх обов'язків

Голова Шевченківської райдержадміністрації Києва та лідер громадської організації „Кияни передусім!” Віктор ПИЛИПИШИН радить водіям звертатися до суду у зв’язку з невиконанням обов’язків “Київавтодором” щодо прибирання доріг від снігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПИЛИПИШИНА, керівник району переконаний, що столичні водії повинні звернутися до суду. На його думку, якщо водії подадуть ряд колективних та індивідуальних позовів, столична влада змушена буде виплатити їм компенсації і наступного разу реально працюватиме, а не займатиметься “окозамилюванням”.

„Прес-служба мера та „Київавтодору” як заклинання повторює, що всі 298 снігоприбиральних машин працюють на дорогах. Але водії їх чомусь не бачать і результату їхньої роботи теж не видно. І їм, мабуть, цікаво знати, за що вони платять транспортний збір і куди йдуть ці гроші», - зазначив В.ПИЛИПИШИН.

За словами голови громадської організації „Кияни передусім!”, сьогодні мер і його команда “хоче пошити у дурні усіх киян”. Як заявив В.ПИЛИПИШИН, незрозуміло, куди поділися бюджетні гроші, направлені на підготовку доріг до зими, і чому „Київавтодор” за цей рік не закупив жодної одиниці снігоприбиральної техніки.

„Не моргнувши оком, міська влада стверджує, що ситуація на дорогах контрольована. Це відверта брехня, і за це столична влада має понести покарання. Об’єднавшись, кияни здатні дати їй добрий урок. Якщо суди будуть завалені позовами до „Київавтодору” та КМДА, ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та його людям доведеться визнати, що вони діяли вони не просто непрофесійно, а навіть злочинно”, - заявив В.ПИЛИПИШИН.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор» заявили, що снігоочисна техніка Києва працює у цілодобовому режимі. У компанії запевнили, що вся спеціальна дорожня техніка міста - снігоочищувачі, солерозкидувачі, навантажувачі посипальних матеріалів, снігонавантажувачі, трактори з очисним обладнанням - готова до зими.

За даними КМДА, всі 298 машин корпорації працюють на дорогах столиці, причому 80 з них оснащені солерозкидувальним обладнанням «Schmіdt». Окрім того, цілодобову вахту несуть спеціальні бригади працівників «Київавтодору». Вони забезпечені усім необхідним для термінової ліквідації снігових заметів та ожеледиці. Додатково розчищають майданчики на зупинках громадського транспорту ще 116-140 дорожніх працівників, поінформували в мерії.

Підприємствами корпорації заготовлено 30 тис. тонн спеціального протиожеледного реагенту – технічної солі. З початку зими, за офіційною інформацією, для обробки проїжджої частини і тротуарів вже використано понад 2 тис. тонн технічної солі та 450 тонн фрікційних матеріалів. Тільки з початку снігопаду 17 грудня, який тривав до 3-ї години ночі 18 грудня, службами КК «Київавтодор» використано 1 тис. 600 тонн технічної солі, зазначили у прес-службі КМДА.

20 грудня в ефірі ТСН на телеканалі «1+1» міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА заявив, що для розчищення снігу на дорогах Києва виділено 249 снігоочисних машин. Проте сам він до майже не бачив їх за роботою. В.ШАНДРА вважає, що відсутність снігоочисних машин на вулицях Києва, можливо, пов`язана з бажанням комунальних служб дочекатися відлиги, коли сніг розтане сам.