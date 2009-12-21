Євросоюз може ввести безвізовий режим з Україною не раніше 2015

Європейський Союз міг би - за найбільш оптимістичними оцінками - запровадити безвізовий режим з Україною не раніше 2015 року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик фонду Баторего (Batory Foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ, коментуючи прогноз міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА про скасування віз для українців у 2012 році.

«2012 рік, як на мене, малореальний, якщо не цілком нереальний строк», - сказав він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ відзначив, що для запровадження безвізового режиму в першу чергу необхідна політична воля самого ЄС, який сьогодні об’єднує 27 держав, частина з яких виступає проти скасування віз для громадян України.

Він назвав головною причиною страх перед масовою трудовою міграцією у Євросоюз, який, на думку Г.ГРОМАДСЬКОГО, не має під собою вагомих підстав.

Він не виключив збільшення кількості трудових мігрантів з України до ЄС у випадку відміни віз, підкресливши, що навряд чи воно носитиме масовий характер.

За словами Г.ГРОМАДСЬКОГО, терміни скасування віз залежатимуть від результатів президентських виборів в Україні 2010 року та можливих парламентських виборів, а також від того, чи зможе нова влада відновити довіру до себе.

Експерт зауважив, що Євросоюз всіляко затягує підписання з Україною Дорожньої карти для запровадження безвізового руху, оскільки такий документ дійсно відкриває дорогу до відміни віз.

На його думку, українська влада має концентруватися на тому, аби якнайшвидше добитися узгодження та підписання такої Дорожньої карти.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ сказав, що у випадку формування в Україні у наступному році стабільної влади, яка зможе добитися підписання цієї карти у 2011 році, реально візи можуть бути скасовані через 3-5 років.

На думку експерта, українська влада для запровадження безвізового режиму повинна в першу чергу подбати про захист від підробок закордонного паспорту (запровадити біометричний паспорт), внести зміни в українське законодавство для ускладнення зміни прізвища, а також посилити контроль як на кордоні з Євросоюзом, так й з іншими кранами-сусідами.

Крім цього, Євросоюз у ході переговорів може порушити питання про виконання Україною Угоди про реадмісію, яку – за оцінками європейців – українська влада не до кінця виконують.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ додав, що позитивним сигналом для України може бути встановлення безвізового режиму з 19 грудня для громадян Сербії, Чорногорії та Македонії.