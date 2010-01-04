Китайське телебачення почне мовлення на Європу

Найбільше китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" з 1 січня 2010 року почне телемовлення в Азії й низці європейських країн. Про це повідомляє Lenta.ru.

Нова телекомпанія, яка отримала назву CNC (China Xinhua News Network Corp.), вестиме мовлення китайською мовою 24 години на добу. Мовлення включатиме випуски новин й інші спеціальні передачі. Водночас планується запустити спеціальний канал, присвячений фінансам і бізнесу.

Китайське керівництво не задоволене тим, як висвітлюється життя країни в міжнародних ЗМІ. На думку чиновників, західні канали дуже упереджені у своїй діяльності і бачать у житті Китаю лише негатив. Новий телеканал має першим кроком до розширення інформаційного впливу Китаю у світі. Повідомляється також, що інвестиції в проект становлять близько 6,6 мільярду доларів.

На сьогодні Китай вважається однією з найзакритіших для ЗМІ країн світу. У грудні 2009 року Комітет із захисту журналістів представив доповідь, в якій зокрема йдеться про 24 співробітників ЗМІ, які перебувають у китайських в`язницях.