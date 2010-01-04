Більшість поляків не планують нічого змінювати в Новому році

Більшість громадян найбільшої держави Східної Європи, котра входить в Європейський Союз, не планують нічого змінювати в Новому році.

За даними дослідження Gfk Polonia для газети Rzeczypospolitа, змін в 2010 році прагнуть лише 17% опитаних.

Найчастіше поляки планують з Нового року кинули курити (26%) та схуднути (17%).

16% опитаних хочуть більше часу присвячувати близьким, 9% зекономити грошей, 8% змінити роботу на кращу.

3% польських громадян планують перестати вживати алкоголь.

У цьому році, котрий через світову кризу - незважаючи на продовження росту національної економіки - приніс полякам ріст безробіття та зменшення реальних заробітків, не планують гучно зустрічати Новий рік.

Лише 5% опитаних планує зустріти 2010 рік в ресторані, клубі чи готелі, та 3% взяти участь в організованих масових дійствах.

Близько третини поляків відзначатиме Новий рік з друзями в когось дома, стільки ж із найближчою родиною.

Як повідомляв УНІАН, за даними польських медіа, низка варшавських клубів в цьому році через кризу не змогла продати квитки на святкування Нового року й вирішила роздавати їх безкоштовно.