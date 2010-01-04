У Севастополі встановили «екологічно брудну ялинку»

Севастопольські екологи поряд з головною новорічною ялинкою міста встановили «екологічно брудну ялинку».

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова Ради громадських екологічних організацій міста Маргарита ЛИТВИНЕНКО, екологи-громадські діячі наприкінці 2009 року традиційно підвели підсумки, визначили так званий суспільний рейтинг екологічних подій, що сталися в Севастополі за рік.

За її словами, минулий рік був «урожайним» на «антиприродоохоронні» рішення місцевої влади і деяких підприємств міста, тому «ми вирішили встановити символічну «екологічно брудну ялинку», яка прикрашена «неприродоохоронними» сюрпризами минулого року».

Як сказала М.ЛИТВИНЕНКО, «ми хочемо ще раз зробити підсумок, хай влада замислиться над рішеннями, що ухвалює, і наслідками цих рішень для міста».

за словами М.ЛИТВИНЕНКО, екологи-громадські діячі сповістили про проведення акції Ленінську райдержадміністрацію Севастополя.