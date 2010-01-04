В Івано-Франківську відкрили передріздвяну виставку

В Івано-Франківську відкрилась передріздвяна виставка прикладного мистецтва.

Як передає кореспондент УНІАН, у виставковому залі Івано-Франківської обласної Спілки художників України прикарпатські художники на суд глядачів виставили свої твори. На передріздвяній експозиції представлені твори живопису, графіки, прикладного мистецтва, які покликані показати красу української природи та мистецьку глибину національних звичаїв і традицій. На виставці представлено 60 робіт різних жанрів.