У Швеції офіційно дозволили полювання на вовків

У Швеції офіційно дозволили полювати на вовків після майже 45-річної заборони, що діяла заради збереження контрольованого рівня популяції хижаків.

Як передає РІА Новини, почався сезон полювання на вовків, який триватиме майже місяць.

Видачу ліцензій на відстріл вовків припинили під час мисливського сезону 1965-1966 років, коли хижаки були на межі зникнення. З тих пір кількість вовків у цій скандинавській країні зросла до 217 особин.