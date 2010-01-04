У Києві до прибирання доріг від снігу залучили евакуатори

У Києві для швидкого та ефективного прибирання автошляхів від снігу до роботи залучено евакуатори, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Відповідне доручення дав в. о. голови КМДА Денис БАСС на оперативній нараді, яка відбулась у мерії за участю керівників профільних управлінь та комунальних підприємств.

Як пояснюють у КМДА, евакуатори допомагають пересувати автомобілі, що заважають чистити дороги Києва. Першими двома районами, де були додатково застосовані евакуатори, стали Шевченківський і Печерський. Там ці машини працювали напередодні Нового року, 30-31 грудня.

«Уже сьогодні вночі три евакуатори комунального підприємства «Київтранспарксервіс» і два евакуатори ДАІ міста звільняли вулиці Києва від припаркованих на узбіччі доріг машин. Тільки цієї ночі пересунули 56 одиниць. Завдяки їхній роботі вдалося швидше та якісніше звільнити від снігових заметів проїжджу частину. Евакуатори працюватимуть на дорогах міста цілодобово та на час свят, доки столичні автошляхи повністю не очистять від наслідків негоди», – повідомив Д.БАСС.

Передбачається, що евакуатори наступні дві доби допомагатимуть чистити вулиці від снігу у Солом’янському і Голосіївському районах. За кілька днів відповідні роботи будуть проведені в інших районах Києва.