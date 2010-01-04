Митники затримали моркву та селеру з Молдови

Співробітники пункту пропуску „Росошани” Чернівецької обласної митниці затримали свіжі овочі, які громадянин Молдови намагався незаконно ввезти в Україну з приховуванням від митного контролю.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної митниці.

За повідомленням, під час проведення митного контролю співробітниками Чернівецької обласної митниці вантажного автомобіля „MAN” виявили прихований товар – свіжу моркву та селеру на загальну суму майже 43 тис. грн.

Також з’ясували, що власник вітамінного вантажу з метою його оформлення подав документи, які містили неправдиві дані щодо кількості та найменування товару. Але „зекономити” на сплаті митних платежів не вдалося.

Наразі митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками статті 352 Митного кодексу України — дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.