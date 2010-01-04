Міністерство транспорту та зв`язку України продовжує вживати всі необхідні заходи для забезпечення нормальної роботи транспортно-дорожнього комплексу, й на сьогоднішній ранок проїзд автодорогами України забезпечено, аеропорти працюють.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансу.

Згідно з повідомленням, станом на 8.00 4 січня інформації про закриття аеропортів через складні погодні умови або з технічних причин немає.

У ніч з 3 на 4 січня в Одеській, Київській та західних областях місцями йшов невеликий сніг, в АР Крим – мокрий сніг, на решті території без опадів. На перевальних ділянках доріг у Карпатському регіоні йде невеликий сніг. У АР Крим на Ангарському перевалі (дорога Сімферополь – Ялта) йде мокрий сніг. На Грушівському перевалі (автодорога Грушівка – Судак) без опадів. Проїзд автодорогами забезпечено. На дорозі М-05 Київ – Одеса в Київській та Одеській областях місцями невеликий сніг. Покриття в Київській та Черкаській областях – місцями засніжене, проїзд забезпечено.

Покриття автомобільних доріг державного значення в Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, східних і південних областях сухе. На дорогах державного значення в Чернігівській, Київській, Черкаській та Хмельницькій областях покриття місцями засніжене, в Херсонській області – місцями ожеледиця.

Автодороги місцевого значення в усіх областях (окрім Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Харківської областей) – засніжені, у Вінницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській та Луганській областях – місцями ожеледиця, проїзд забезпечено. Над забезпеченням проїзду в зимовий період працюють 1810 шляховиків і 789 механізмів.

Морські торгові порти України працюють без обмежень, тільки в Одеському порту введено обмеження через сильний вітер. Крім того, за даними міністерства, з 20 грудня 2009 року оголошено льодову кампанія в Херсонському порту, з 23 грудня – в Миколаївському, з 27 грудня – в Маріупольському.