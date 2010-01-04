На Вінниччині у новорічну ніч було понад 2 тисячі правопорушників

У Вінницькій області під час святкування Нового року було притягнуто до відповідальності понад 2 тисячі правопорушників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області.

З 30 грудня 2009 року по 4 січня 2010 року до відповідальності притягнуто 2013 правопорушників, з них за порушення антиалкогольного законодавства – 120, за дрібне хуліганство – 82, за порушення правил дорожнього руху – 1572, у тому числі нетверезих водіїв – 118.

У громадських місцях було скоєно 5 злочинів: 3 пограбування та 2 хуліганства.

Окрім цього, з 25 грудня 2009 року по 4 січня 2010 року на території Вінницької області проводилися заходи з вилучення забороненої піротехнічної продукції. Було виявлено 36 фактів реалізації небезпечної продукції. З незаконного обігу вилучили 52 тисячі 26 одиниць піротехнічних виробів, причому майже 2,5 тисячі з них – безпосередньо під час застосування. На правопорушників було складено 66 адміністративних протоколів.