«Львівстандартметрологія» забракувала 10,6% ЗВТ

Протягом IV кварталу 2009 року інспектори метрологічного нагляду ДП «Львівстандартметрологія» перевірили 5234 ЗВТ. Непридатними до застосування визнали 558 одиниць перевірених ЗВТ (10,6%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, всього за звітний період перевірили 33 підприємства різних форм власності (комунальні заклади, державні підприємства, суб`єкти підприємницької діяльності, приватні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, відкриті акціонерні товариства). Порушення вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", державних стандартів, метрологічних вимог та інших нормативних документів з метрології були встановлені на 32 підприємствах та СПД (96%).

Під час перевірки встановили такі порушення: виконання вимірювань лабораторіями, підрозділами, що не атестовані у державній метрологічній системі на 5 підприємствах та СПД (15%); порушення методик виконання вимірювань у 3 медичних закладах (9%); порушення правильності виконання вимірювань під час фасування товару в упаковках на 1 підприємстві; застосування непридатних ЗВТ на 18 підприємствах (54,5%); неподання або несвоєчасне подання на погодження переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці на 17 підприємствах, СПД (51%); відсутність відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на 5 підприємствах (15%); інші недоліки на 19 підприємствах (57%).

За результатами перевірок склали 33 протоколи про адміністративні порушення у галузі метрології. Загальна сума застосованих штрафів становить 2 тис. 722 грн.

На 20 підприємствах заборонено застосування ЗВТ, на 8 – виконання робіт, пов`язаних із вимірюваннями.