У новорічну ніч на кордоні затримали 28 тисяч пачок сигарет

За новорічну ніч у результаті спільної операції на кордоні співробітниками Львівської митниці та прикордонної служби виявили та вилучили загалом 28 тисяч пачок сигарет.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної митниці.

За повідомленням, два окремих випадки мали схожі „симптоми”. Через митний пост „Краковець” прямувала у напрямку Польщі спочатку вантажівка „Volvo”, якою керував громадянин України.

Через 5 годин тим самим шляхом намагався перетнути митний кордон вантажний автомобіль „Man”, за кермом був також наш співвітчизник. Обидва автомобілі перевозили вантаж „швейні вироби”. Обидва були виведені для поглибленого огляду, і в обох серед коробок із крамом виявили коробки із сигаретами: в одній вантажівці 20,5 тисяч, в іншій — 7,5 тисяч.

Львівські митники склали протоколи про порушення митних правил. Сигарети, автомобілі та вантаж вилучили.