Фізична активність уповільнює процес старіння

Виконання фізичних вправ стимулює фермент, що грає ключову роль в боротьбі зі старінням організму.

Довгострокова фізична активність, як з`ясували німецькі вчені, допомагає боротися зі старінням на клітинному рівні. Дослідники вивчали тіломіри, ділянки хромосом, що відповідають за збереження ДНК клітини, які з віком скорочуються.

З`ясувалося, що тіломіри скорочувалися повільніше у спортсменів, які багато років займалися фізичними вправами.

Інше дослідження, в якому брали участь молоді шведські чоловіки, показало, що фізична активність пов`язана з більш високим рівнем інтелекту та успішністю в університеті.

ТСН