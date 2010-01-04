Фізична активність уповільнює процес старіння
17:12, 04 січня 2010Права споживачів
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Корисно і приємно
Виконання фізичних вправ стимулює фермент, що грає ключову роль в боротьбі зі старінням організму.
Довгострокова фізична активність, як з`ясували німецькі вчені, допомагає боротися зі старінням на клітинному рівні. Дослідники вивчали тіломіри, ділянки хромосом, що відповідають за збереження ДНК клітини, які з віком скорочуються.
З`ясувалося, що тіломіри скорочувалися повільніше у спортсменів, які багато років займалися фізичними вправами.
Інше дослідження, в якому брали участь молоді шведські чоловіки, показало, що фізична активність пов`язана з більш високим рівнем інтелекту та успішністю в університеті.
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