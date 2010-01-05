Правоохоронці вилучили майже 53 тонни небезпечної піротехніки

Українські правоохоронці напередодні новорічних свят вилучили майже 53 тонни небезпечних піротехнічних засобів через порушення правил їх обігу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, працівники міліції перевіряли місця можливого виготовлення, зберігання та реалізації піротехнічної продукції, аби не допустити продажу такого товару без відповідних документів, а також саморобного виготовлення піротехніки.

Так, до 1 січня 2010 року було перевірено близько 1 тис. 200 торговельних закладів, які мають відповідні ліцензії МВС з реалізації піротехнічної продукції, та майже 10 тис. стихійних місць можливої реалізації населенню піротехніки.

Під час перевірки було встановлено 969 випадків продажу піротехнічних засобів без відповідних документів, за трьома фактами порушень законодавства вже прийнято рішення про анулювання ліцензій на право торгівлі піротехнічними засобами – у Вінницькій, Донецькій та Київській областях.

Найбільше вилучено піротехніки в Автономній Республіці Крим - понад 188 тис. одиниць, місті Києві – понад 131 тис. одиниць, Сумській та Донецькій областях – відповідно 58 та 55 тис. одиниць. За порушення правил торгівлі піротехнічними засобами 979 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та 112 - за протиправне застосування піротехніки.

Водночас, незважаючи на здійснення міліцією профілактичних заходів, під час святкування Нового року в державі зареєстровано 5 надзвичайних подій, пов’язаних з використанням піротехніки, внаслідок яких одна людина загинула та четверо зазнали травм різних ступенів тяжкості.