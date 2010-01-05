Деякі автобусні маршрути у Київській області працюють з обмеженнями

Через складні погодні умови ряд автобусних маршрутів у Київській області працюють з обмеженнями.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України з посиланням на ДП «Київпасервіс».

Згідно з повідомленням, станом на 5 січня 08.00 через складні погодні умови експлуатуються з обмеженнями рейси на трьох маршрутах: Київ – Русанів, Київ – Літки, Київ – Десна.

Рух ускладнений через засніженість доріг. Вживають заходів з ліквідації наслідків несприятливої погоди.